Diploma of niet, dit neemt niemand Lex meer af: in de PSV-spelersbus naar eindexamengala

Of PSV-fan Lex van Kollenburg(17) uit Oirschot zijn VWO-examen gaat halen, wordt nog spannend. Zegt hijzelf. Maar de rit in de enige echte PSV-spelersbus naar het eindexamengala, afgelopen donderdag in Zalencentrum Prinsenhof in Best, neemt niemand hem meer af.

Lex is niet alleen een eindexamenkandidaat van het Heerbeeck College in Best, maar ook die-hard PSV-fan. En dat is hem met de paplepel ingegoten. “Ik ben al van kleins af aan fan en ging toen al met mijn vader naar de wedstrijden. Zoals mijn vader ook altijd met mijn opa ging. De liefde voor PSV is dus echt van generatie op generatie doorgegeven.”



Veel bekijks

Daarom leek het Lex ultiem om het einde van de examens groots te vieren en in de PSV-spelersbus naar het eindexamengala in Best te gaan. Samen met zijn vijf beste vrienden, al even grote fans van PSV. “We hebben hier echt een jaar op zitten broeden”, vertelt Lex. “Ik zag een jaar geleden mensen in de bus rijden en dacht: dat wil ook! Dus hebben we een tijdje geleden de bus via de site van PSV gereserveerd. En de kosten, 350 euro, door zessen gedeeld. Het was echt hartstikke leuk, we hadden veel bekijks!”



In PSV-pak op gala

Op het gala zelf, had Lex nóg meer bekijks. Dat had alles te maken met zijn outfit: een speciaal voor hem gemaakt PSV-pak. Een collectors item, want daar is er maar één van. Over aandacht van de vrouwelijke feestgangers had hij niet te klagen. “Het pak viel wel op, zullen we maar zeggen! Ik heb er alleen maar leuke reacties op gehad. Behalve van de Ajax-fans natuurlijk, haha.”



Spannend

Voorlopig hangt het pak weer in de kast. En zal het bij twee gelegenheden weer door Lex eruit worden gehaald: met carnaval en als PSV kampioen wordt. Of dit laatste gaat lukken, is op dit moment niet zijn grootste zorg. “Nee, dat is de uitslag van het examen op 12 juni. Want dat gaat nog spannend worden!"