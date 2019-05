300 ganzen bezetten recreatiestrand in Breda: 'Alles ligt vol met poep'

Het is druk bij recreatiestrand de Asterdplas aan de rand van Breda. Maar niet met bezoekers. De plas is sinds een tijdje namelijk bezet door zo'n driehonderd ganzen. Tot grote onvrede van de Bredanaren.

Met een temperatuur van ruim 21 graden en een strakblauwe hemel zou je op het strand toch wel wat mensen verwachten. Maar op het geluid van een vrouw met twee spelende kinderen na, is het muisstil rondom de Asterdplas.

Wie naar de grond kijkt, snapt meteen waarom er zo weinig mensen zijn: het ligt er namelijk helemaal vol met ganzenpoep. Een klein groepje ganzen met jonkies loopt rustig langs het water. Onschuldig lijkt het. Maar verderop het strand wordt duidelijk waar alle poep vandaan komt, een enorme groep ganzen waggelt luid kwetterend van het gras, over het strand, naar het water toe.



Twee opzichters kijken zorgelijk naar het water. "Het zijn er ongeveer driehonderd. En het blijven er maar meer worden." De eieren worden namelijk niet 'onklaar' gemaakt. "Dat zou de gemeente eigenlijk moeten doen. Ze zijn wel bezig met de ganzenplaag hoor, maar nog niet genoeg", licht een van de opzichters toe.



Poep ruimen en ganzen verjagen

En dus gaan de heren zelf maar aan de bak. Iedere ochtend om half zeven staan ze op het strand om poep te ruimen en ganzen te verjagen. Maar iedere ochtend is het tevergeefs, de beesten komen altijd terug. En drukken hun stempel.

De meeste buurtbewoners waar Omroep Brabant vrijdagmiddag mee spreekt, zijn helemaal klaar met de ganzenplaag. "Het is gewoon smerig dat het hele strand vol ligt met poep", vertelt een hardloper. Het is een veelgehoorde reactie. Maar er zijn ook positieve reacties. Bijvoorbeeld van de man die zijn stoeltje uit klapt, pontificaal naast de dieren. "Het is toch mooi. Kijk nou naar die kleintjes. Prachtig toch, dat dat allemaal in harmonie samenleeft?"

De opzichters hopen dat de ganzen snel een ander optrekje gaan zoeken, al is het maar voor hun eigen nachtrust. "Het is onbegonnen werk. En toch staan we hier iedere ochtend weer in alle vroegte", verzucht een van de mannen. "Ik hoop gewoon dat mensen straks weer hier willen komen zwemmen."

Het is overigens niet de eerste keer dat een ganzenplaag de gemoederen in Breda bezighoud,: een jaar geleden zaten er ongeveer evenveel ganzen bij de plas.