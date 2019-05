Twee jongens zwaargewond na frontale botsing scooter en auto in Eindhoven

Op de parallelweg van de Eindhovenseweg is vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een scooter met daarop twee jongens botste frontaal tegen een auto.

Volgens een getuige was de klap die de scooter maakte enorm. Door de klap belandden de twee slachtoffers in de sloot. Ze zijn zwaargewond. De bestuurster van de auto is niet gewond geraakt.

De jongens worden met ambulances naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Ze zouden in kritieke toestand verkeren, aldus de getuige. De arts van de traumahelikopter gaat mee met een van de ambulances.