Geen huispak maar zwembroek voor Roy Donders in Expeditie Robinson 2019

Patty Brard maakte de deelname van de Tilburgse stylist aan het populaire tv-programma bekend. “Hij reist begin juni af met Expeditie Robinson en hij is de eerste kandidaat van wie de naam bekend is.“



'Voor team Donders'

Brard liet geen misverstand bestaan over wie de twintigste editie van de Expeditie van haar mag winnen. "Roy is hartstikke fanatiek, vergis je niet. En sterk! Ik ben voor team Donders!”



Het bekende survivalprogramma, te zien op RTL5, wordt vanaf september uitgezonden. Aan de editie van 2018 deden twee bekende Brabanders mee: Steven Brunswijk (Braboneger) en Corrie Konings.



Roy Donders was vrijdagavond niet bereikbaar om zijn deelname te bevestigen.

