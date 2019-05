Verantwoord snacken na het stappen: de Vegan Döner Kebab

Een vette hap na het stappen kennen we allemaal. Maar wanneer het aankomt op een gezonde avondsnack, is de keuze beperkter. Dönerland Breda komt daarom met iets nieuws: de vegan döner kebab. “Volgens mij zijn we de eerste in Brabant die dit verkopen.”

Murat (23) uit Etten-Leur is de eigenaar van Dönerland. Tijdens een avondje uit in Amsterdam kwam hij de vegan döner kebab tegen. Hij was meteen enthousiast. Na wat belletjes kwam hij erachter wie de leverancier was en besloot het ook in zijn zaak te verkopen. “Er is veel vraag naar vegan producten. Ik heb vrienden die veganistisch zijn. Zij hebben na het stappen weinig keus om iets te eten. Ik denk dat het een gat in de markt is.” Zelf is Murat geen veganist, maar hij let wel op zijn eten vanwege een gezonde, sportieve levensstijl. “Het vegan broodje döner kebab is een verantwoorde snack. Het is voornamelijk gemaakt van Soja en bevat veel eiwitten en weinig vetten.”

Het broodje is sinds dinsdag te koop en de eerste reacties zijn enthousiast. “Ik krijg reacties van mensen op Facebook die van ver komen om het broodje te proeven.” Zelf heeft hij natuurlijk ook al geproefd. “Het komt erg in de buurt. Het is iets droger, maar wel lekker.