Hoogbejaarde vrouw (90) op straat beroofd van tas in Roosendaal

Een 90-jarige vrouw is vrijdagavond beroofd van haar tas in Roosendaal. Dat gebeurde rond halfzeven aan de Burgemeester Freijterslaan.

Volgens de politie is het hoogbejaarde slachtoffer geschrokken, maar bleef ze verder ongedeerd.

Geen signalement

De beroving tegenover sportschool BigGym gebeurde zo snel, dat de vrouw geen signalement aan de politie kon geven. Nadat de dader het tasje had gegrepen, ging de hij er te voet vandoor via een trap in de richting van de Badhuisstraat.

De politie vraagt getuigen zich telefonisch of online te melden.