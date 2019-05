Onze 5 weekendtips: varen in betonnen boot en zingen met heel je hart

Festival van het levenslied in Tilburg (zaterdag en zondag)

Onder anderen Corry Konings, Marianne Weber en Danny de Munk zorgen tijdens Festival van het Levenslied dat je niet alleen neuriet, maar dat je met heel je hart en ziel meezingt. Want dat is toch waar het levenslied om draait. Zaterdagavond en zondag overdag is het een komen en gaan van artiesten van het levenslied op het podium aan Paleisring.

Vanaf het station loop je in een minuut of tien naar het Festival van het Levenslied. Parkeren is wat lastiger maar er zijn verschillende parkeergarages in het centrum van Tilburg. Het muziekfeest is gratis toegankelijk.

Wil je nagenieten van het Festival van het Levenslied kijk dan maandag vanaf 18.12 uur naar Zinderend Zuiden. Daar zit een reportage van het festijn in.

Festival van het Levenslied. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)



Een-voor-een in Boekel (zaterdag)

Is rock meer je ding dan het levenslied dan kan je misschien beter richting Boekel gaan. Tijdens Een-voor-een komen hardrock, psychrock maar ook bluesrock voorbij. Vanaf 19.30 tot iets voor enen ’s nachts treden er drie bands op. Voor Fatburger (Boekel) en Mooon (Aarle-Rixtel) is een-voor-een een thuiswedstrijd.

Festivalterrein Bovenstehuis in Boekel is het best bereikbaar met de fiets of met de auto. Je kan ze makkelijk kwijt in de buurt van het terrein.

Vorig jaar trad Boeruh op tijdens Een-voor-een.





Drive-in Cinema bij Autotron in Rosmalen (zaterdag)

Waar ze in Boekel op zaterdag losgaan op stevige muziek, is het in Rosmalen een stuk rustiger. Dat moet ook wel anders versta je niks van de documentaire The Mother of Beauty. Die wordt in het Autotron (Graafsebaan 133) gedraaid en je kan er met je auto heen, want het is een drive-in cinema.

Vanaf 20.30 uur kan je met je auto het terrein op. Anderhalf uur later begint de voorstelling. Per auto betaal je 25 euro voor een plekje bij de Drive-in Cinema. Even opletten: er is een dresscode. Kom op z'n Amerikaans gekleed, vraagt de organisatie.

Betonkanorace in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Even verderop in Den Bosch geven ze de voorkeur aan de boot, zo lijkt het. Dit weekend is de betonkanorace in de stad. Teams van verschillende universiteiten hebben een betonnen kano gemaakt en gaan daarmee zaterdag en zondag met elkaar de strijd aan.

Hoe dat werkt? Dat kan je zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur zien als je naar de Tramkade in Den Bosch komt. Daar ben je binnen tien minuten lopen vanaf het station. Mocht het niet lukken om naar Den Bosch te komen, kijk dan maandag naar Zinderend Zuiden voor een reportage.

De betonkanorace in Den Bosch.



Proefmei in Bergen op Zoom (zaterdag en zondag)

Dit weekend ontdek je de hipste en gezondste gerechten in Bergen op Zoom. Tijdens Proefmei kan je op de binnenpleinen van het Markiezenhof van culinaire hoogstandjes van toprestaurateurs uit de omgeving genieten.

Zaterdag begint het proeven om 14.00 uur, zondag kan je al een uurtje eerder terecht. De entree is gratis, maar de gerechten betaal je wel. Het handigste is om op de fiets of te voet naar het Markiezenhof te komen. Vanaf het station ben je er in goed tien minuten lopen.



