Drie mensen gewond na ruzie in een huis in Kaatsheuvel

Drie mensen zijn zaterdagochtend gewond geraakt bij een ruzie in een huis aan de Adam van Noortstraat in Kaatsheuvel. Volgens hen zijn ze mishandeld door een man die ook binnen was.

Toen agenten rond tien uur aankwamen, was de verdachte - een 20-jarige man uit Kaatsheuvel - al vertrokken. Maar hij is later alsnog aangehouden, in zijn eigen huis.

Meningsverschil

Volgens de drie gewonden vond de mishandeling plaats na een meningsverschil. Waar dit over ging, is niet bekendgemaakt.

De verdachte zou ook een poort en de bril van één van de drie mishandelde mensen vernield hebben.

Volgens de aangehouden man, is hij juist het slachtoffer. De recherche doet onderzoek.