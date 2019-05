Jasper van den Heuvel wint 55e ELE Rally, Kevin van Deijne beste Brabander

Het was ongekend spannend omdat de top zaterdag de hele dag dicht bij elkaar zat. Het verschil werd in de op een na laatste proef gemaakt. Toen pakte Van den Heuvel ruim 20 seconden op De Jong.

De grootste pechvogel van het rallyweekend was Jeroen Swaanen uit Vessem, oud-winnaar van 2015. Voor het eerst sinds zijn winst deed hij weer mee en hij wilde voor de titel gaan, zei hij.

Bij de zevende proef van de ELE Rally, maakte hij een fout. Hij schoot met zijn wagen het bos in en moest weggetakeld worden. Het gebeurde op het moment dat Swaanen vierde in het algemeen klassement stond.

Omroep Brabant hield vrijdag en zaterdag een liveblog bij van de belangrijkste prestaties. Lees het blog van zaterdag hieronder nog eens rustig terug.





21.28 uur

Als hij niet crasht wint Jasper Van den Heuvel deze editie van de ELE Rally. Bij de een na laatste proef is hij weer de snelste. Bob de Jong verloor tijd doordat hij hard tegen een boomstronk klapte. "De klap was zo hard dat ik daarna de snelheid laag hield", zei De Jong. Hij verloor daardoor meer dan twintig seconden in de proef op zijn concurrent.

21.00 uur

Inmiddels komen op Ekkersrijt ook de zware jongens langs. Een indrukwekkend gezicht.

19.56 uur

Bob de Jong was op Ekkersrijt de snelste. Het is tijd voor de volgende pittstop.

19.51 uur

Hij is oud (73) maar nog lang niet versleten. Henk Vossen scheurt door de bocht.

19.49 uur

Kevin van Deijne probeert wat tijd te winnen en gaat hard door de bocht.

19.47 uur

Erik van Loon gaat door de bocht op Ekkersrijt.

19.46 uur

Bob de Jong zet de achtervolging in.

19.43 uur

De proef in Ekkersrijt is beginnen. Jasper van den Heuvel is de eerste rijder.

19.40 uur

Het is druk langs de kant bij de proef in Ekkersrijt. Arjan de Koning reed de ELE-Rally vijftien keer en bestuurt nu de zogenoemde 0-wagen. Dat is de wagen die voor de eerste rijder uit gaat en het publiek waarschuwt dat de proef gaat beginnen.

19.00 uur

Inmiddels scheuren de rijders door Sint-Oedenrode. Koploper Jasper van den Heuvel komt even dwars te staan en verliest tijd. Toch is hij nog de snelste op de proef. De Jong ligt twee seconden achter hem bij deze proef, het gat in het algemeen klassement wordt dus groter.

18.20 uur

Het podium zit er vermoedelijk niet in, denkt Erik van Loon. "Maar het wordt een leuk duel met de nummer vijf. En als er voor ons iets gebeurt, staat we toch op het podium, dus we blijven knokken."

18.10 uur

Kevin van Deijne staat derde. Het verschil met de nummer twee is groot. "Bij Winterle maakten we een klein foutje en schoten we door. Daardoor hebben we de aansluiting verloren. We kunnen hopen dat er voor iets gebeurt en dat we opschuiven, maar derde is ook mooi. Al had ik meer gewild."

18.00 uur

Bob de Jong staat tweede. "Alles is nog mogelijk. Het is wel spannend, maar erg leuk. Onverhard rijden is lastig met deze auto, dat heeft met tractie te maken. En misschien is Jasper ook wel beter op onverhard terrein."

17.55 uur

Jasper van de Heuvel staat aan kop. Hij staat twaalf punten voor op Bob de Jong. "Ik ga er vol op. Bob is steeds sneller behalve op onverhard terrein, dat pak ik het meeste wel weer terug."

17.45 uur

Tijd voor de pittstop.

17.25 uur

Van den Heuvel doet iets terug tegen de steeds verder inlopende De Jong. Hij pakt ruim vijf seconde terug in Wintelre. Het is weer tijd voor een pittstop, om 18.50 uur gaan verder met de volgende proef in Sint Oedenrode.

16.40 uur

De rijders zijn met hun proef in Best begonnen. Opnieuw loopt Bob de Jong in op zijn tegenstander. Hij snoept er weer twee seconden af, het gat in het algemeen klassement ligt nu op 6.8 seconden.

16.20 uur

Op verschillende plekken staan toeschouwers langs de lijn. Ze genieten met volle teugen van de proef die in Spoordonk is gestart. Opnieuw is Bob de Jong de snelste. Beetje bij beetje loopt hij qua tijd in het algemeen klassement in op Jasper van den Heuvel. Het is ongekend spannend.

15.20 uur.

Zoals verwacht wordt de tijd van Erik van Loon in Wintelre gecorrigeerd. Hij is vijfde geworden, meldt de organisatie.

15.10 uur

Rallyrijden wordt een steeds lastiger en gevaarlijker sport, vertellen verschillende rijders tijdens de pitstop. Dat komt doordat de auto's steeds sneller gaan. Een seconde van onoplettendheid, kan fataal zijn en tot een crash leiden.

14.50 uur

Ook de proeven in Wintelre doorstaan de rijders bovenin het klassement zonder problemen. Er is wel wat onduidelijkheid over de uitslag. De rijders starten op 'de minuut' en rijden door een oog bij de finish. Ook hebben ze een GPS-kastje. Volgens de tijdsmeting zou Erik van Loon bij de proef in Wintelre dertig seconde gewonnen hebben. Er is twijfel of dit klopt. De kans is groot dat de tijd nog gecorrigeerd wordt.

De rijders gaan nu de pitstop in, ze maken zich daar op voor de tiende proef in Spoordonk.

14.10 uur

De rijders zijn inmiddels klaar met de achtste proef van de dag in Best. Erik van Loon is de snelste. Jasper van den Heuvel is bijna negen seconde langzamer. Van Deijne is derde.

14.05 uur

Swaanen geeft aan wat er mis ging bij zijn proef. Hij miste zijn rempunt en gleed over zijn neus weg, rechtdoor het bos in. Daar reed hij op de boomstronk. Hij staat muurvast en moet wachten op de takelwagen.

14.00 uur

De overige rijders uit de top komen de proef in Spoordonk zonder schade door. Bob de Jong is het snelste en loopt in het algemeen klassement iets in op nummer één Jasper van den Heuvel. Doordat Swaanen eruit ligt, schuift Erik van Loon op naar de vierde plaats in het klassement.

13.45 uur

Swaanen kan niet verder. Hij zit vast op een boomstronk en zijn hele auto zit aan de voorkant in elkaar. Wat een drama voor de winnaar van 2015. Hij deed vier jaar lang niet mee, maar gaf aan dit jaar voor de winst te willen rijden. Dit jaar deed hij met zijn R5 prima voorin mee, alleen had hij wat tijdverlies bij de derde proef. Na afloop van de eerste dag beloofde hij nog vol in de aanval te gaan voor een podiumplek en misschien nog zelfs wel meer.

13.25 uur

Een drama voor Jeroen Swaanen. Hij lijkt de macht over het stuur verloren te zijn en is over een sloot gesprongen. Hij eindigt in het bos. De vraag is of hij op een of andere manier verder kan.

13.05 uur

Er zijn geen uitvallers. Bob de Jong had vrijdagavond wat problemen. Een van zijn lagers was kapot, maar dat is gemaakt. Tot de laatste proef van de dag stond De Jong vrijdag bovenaan, hij zal zijn uiterste best doen om die positie te heroveren.

12.30 uur



Over een paar minuten start de tweede dag van de ELE Rally. Opnieuw vertrekken de rijders vanaf het centrum in Son, om naar de eerste proef in Spoordonk te rijden. Er zijn veel toeschouwers. Het idee om de rally dit jaar in het centrum van het dorp te laten beginnen, lijkt een gouden zet.