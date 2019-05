Kopstoot in café Tilburg: vrouw (18) opgepakt na vluchtpoging

TILBURG -

Een 18-jarige vrouw uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt vanwege mishandeling. Zij zou in een café op de Korte Keuvel in Tilburg een kopstoot hebben uitgedeeld aan een andere vrouw. De vrouw probeerde te vluchten, verzette zich hevig bij haar aanhouding en beledigde agenten.