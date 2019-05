Fans NAC laten club niet in de steek: bijna 3500 seizoenskaarten verkocht in vijf dagen tijd

Dat zegt een woordvoerder van de club tegen Omroep Brabant.

Bij de vorige degradatie in 2015 waren er na drie dagen 2500 kaarten verkocht. De verkoop startte maandag, na drie uur hadden de eerste 300 fans al verlengd.

Ook op social media laten fans weten dat ze ondanks de degradatie hun club niet in de steek laten. De fans hebben ook veel lof voor het filmpje dat de club postte bij de mededeling over de verkoop van seizoenskaarten. In de video zijn geen spelers te zien, maar vrijwilligers van de club zoals de man die de shirtjes wast en iemand die het grasveld bijhoudt. Het filmpje werd bijna 55.000 keer bekeken. "Dit zijn de mensen die NAC maken tot wat het is," zegt een van de fans.