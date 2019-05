Poging tot brandstichting politiebureau Eindhoven, agenten blussen vuur snel

EINDHOVEN -

Er is zondagmorgen geprobeerd brand te stichten in het hoofdbureau van de politie aan de Mathildelaan in Eindhoven. Rond kwart over zes werd een brandbaar voorwerp tegen de draaideur van het bureau gegooid. Agenten zagen de vlammen van achter de balie. Ze wisten het vuur snel te blussen, zo zei een woordvoerder van de politie.