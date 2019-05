Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Bergen op Zoom

Een automobilist is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom. Hij botste met zijn auto tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Er was geen ander verkeer bij betrokken.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De trauma-arts ging met het slachtoffer mee in de ambulance.

De weg is tijdelijk afgesloten voor overig verkeer.