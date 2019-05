Kind (5) zwaargewond nadat 17-jarige jongen op hem valt op springkussen in Rucphen

Een 5-jarig jongetje is zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat een jongen (17) bovenop hem viel op een springkussen tijdens de afsluiting van het seizoen bij voetbalclub RSV in Rucphen. Het slachtoffer liep hersentrauma op en hij bloedde hevig, zo vertelt RSV-voorzitter John Woestenberg. Het jongetje ligt in coma in het ziekenhuis, meldt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr zondagmiddag.

Het ongeluk gebeurde voor de ogen van de ouders van het kind. De politie meldde eerder dat het springkussen in elkaar was gezakt, maar hier was geen sprake van. Het ongeluk gebeurde rond acht uur, op het sportpark aan de Sprundelseweg. Daar was een stormbaan opgebouwd, het springkussen maakte hiervan deel uit.

Zorgwekkende toestand

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plaats van het ongeluk om het kind te helpen. Hij is gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Daar wordt hij in coma gehouden. Het springkussen is in beslag genomen. De NVWA en de politie doen onderzoek naar het ongeluk.

"Helaas is een prachtige jeugddag geëindigd in drama", is op de site van RSV te lezen. De thuiswedstrijden, de zeskamp en de kaderavond die voor deze week gepland waren, gaan niet door.

Overleg

Het bestuur van de vereniging heeft zondagmorgen overlegd met burgemeester Marjolein van der Meer van de gemeente Rucphen, politie en Slachtofferhulp. Ook is er zondagmiddag een besloten bijeenkomst gehouden.