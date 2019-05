Doris' telefoon gestolen op Ploegendienst Festival: 'Ineens stond mijn tasje wagenwijd open'

Zeker negen telefoons werden zaterdag gestolen van bezoekers van het Ploegendienst Festival in Breda. Een van de slachtoffers is Doris (26) uit Breda. Ze had helemaal niet door dat ze in de drukte was bestolen.

"Ik was rond acht uur, halfnegen met mijn vriend even wat munten halen", vertelt ze. "We liepen hand in hand naar de kassa bij de ingang. Op het moment dat we door de menigte terugliepen naar onze vrienden zag ik dat mijn schoudertasje ineens wagenwijd openstond. Ik heb gelijk gekeken of al mijn spullen er nog in zaten. Dat was zo, behalve mijn telefoon."

Twee aanhoudingen

Meteen is ze samen met haar vriend gaan zoeken. Ze keken op de vloer, liepen alles na en probeerden haar nummer te bellen. "Maar op dat moment stond de iPhone al uit. Toen zijn we meteen naar de organisatie gegaan om door te geven dat mijn telefoon weg was. Daar hoorden we van een medewerker dat er al meer mensen hadden aangegeven dat hun telefoon was gestolen."

Zondagochtend las ze bij Omroep Brabant dat in verband met de massale telefoondiefstal twee mannen zijn aangehouden: een 52-jarige man uit Almere en een 30-jarige Roemeen. Zij zouden onder meer hebben toegeslagen toen ze een dansje maakten met hun slachtoffers. Op het moment dat ze werden aangehouden, hadden ze mannen negen telefoons bij zich. Zeven daarvan konden meteen worden teruggegeven aan de eigenaars. Die van Doris zat daar niet tussen.

Bizar

"Je denkt bij jezelf: hoe durven ze eigenlijk?", vraagt de Bredase zich af. "Ze zijn in mijn handtas geweest. Dat ik het niet door heb gehad, zo bizar! Mijn telefoon was in één keer weg." Het is de eerste keer dat haar zoiets overkomt. Een duur grapje, want een iPhone kost vele honderden euro's.

"En het was ook nog eens een telefoon van de zaak", verzucht Doris. "Daar staat ook heel veel werkmail op en die heb ik doordeweeks nodig. Ik werk als secretaresse bij een accountantskantoor en ik heb veel contact met klanten en collega's via die telefoon. Ik heb al wat collega's een berichtje gestuurd zodat ze van de diefstal op de hoogte zijn."

Ze heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie roept ook andere mensen die bestolen zijn op zich te melden.