Zeer grote woningbrand in Breda: naastgelegen woningen ontruimd, sein brand meester

BREDA -

Bij een woning in de Cartier van Disselstraat in Breda heeft zondag aan het begin van de avond een grote brand gewoed. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand. De naastgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd omdat de brand was overgeslagen. Iets na zeven uur werd het sein brand meester gegeven. Tientallen bewoners staan gespannen op straat af te wachten wanneer ze mogen terugkeren naar hun huizen.