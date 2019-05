Wegens succes blijft 't Leeuweveerke ook volgend jaar heen en weer varen

In het eerste vaarseizoen zette veerbaas Mark de Leeuw van ’t Leeuweveerke dertienduizend passagiers over. Vorig jaar waren er dat al 19-duizend en voor komend seizoen wordt gerekend op vijfentwintigduizend passagiers. Door de populariteit van de veerdienst komt het punt heel snel dichterbij, dat de pont aan z’n maximumcapaciteit zit wat het aantal passagiers betreft.



Toch een tweede boot

“Vorig jaar hadden we al plannen voor de bouw van een tweede boot, maar die plannen zijn gewijzigd omdat we uit onderzoek weten dat we in een vaarseizoen maximaal negen weken twee boten nodig hebben. Dus we gaan dit jaar wel een tweede boot bouwen, maar minder groot dan we een jaar geleden aangekondigd hebben”, vertelt Mark de Leeuw.



Veerbaas Mark de Leeuw blijft ook volgend jaar heen en weer varen

Pontje populair bij fietsers

In de afgelopen twee seizoenen dat het bootje heen en weer vaart op door zonnepanelen opgewekte elektriciteit, is de veerdienst zeer populair geworden onder fietsers. “We hebben hier Italianen Amerikanen Duitsers, Belgen echt van alles”, vertelt Van Leeuwen. “We zijn in allerlei fietsroutes opgenomen en dat zie je ook terug in het aantal passagiers.”



Om die passagiers iets comfortabeler op en af te laten stappen in de Biesbosch, gaat Van Leeuwen binnenkort aan de slag om de afmeerplek iets meer passagiers vriendelijk te maken. “Bij harde wind worden we op de Jacominaplaat als het ware tegen de steiger aangedrukt en da’s niet zo fijn. We zijn nu bezig om daar wat veranderingen in aan te brengen.”



De veerdienst zette de afgelopen weken alleen in het weekend passagiers over, vanaf 1 juni vaart het veer weer zeven dagen per week heen en weer.