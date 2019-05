Koevermans aan de slag bij PSV-vrouwen: 'Vrouwen moet je anders benaderen dan mannen'

Danny Koevermans (40) wordt assistent-trainer bij het vrouwenelftal van PSV. In juni staat hij voor het eerst met de speelsters op het veld. "Vrouwen zijn anders dan mannen, ook in de manier waarop je ze moet benaderen", heb ik gehoord.

'De Koef' is een oude bekende in Eindhoven. Hij speelde van 2007 tot en met 2011 voor PSV. Bij de vrouwen krijgt hij een brede taak, zo gaat hij ook de spitsen trainen.

Hij erkent dat hij het team tot nu toe niet goed volgde. "Maar sommige dingen komen op je pad. Ik ben een paar weken geleden benaderd. Dit leek me wel een goed moment om erin te stappen", zei Koevermans bij het radioprogramma Sportlunch van Omroep Brabant.

Koevermans heeft trainerservaring opgedaan in Helmond waar hij een jeugdteam traint. "Nu dus een stapje hoger, bij de PSV-vrouwen. Sommige mensen reageerden verbaasd. Ze staan misschien sceptisch tegenover vrouwenvoetbal. Maar ik denk dat vrouwenvoetbal in de lift zit en kijk er naar uit. Het zal een leerproces voor me zijn."

Het gaat om een contract voor een jaar. "Ik leef altijd bij het moment, plannen voor een verdere carrière heb ik dus niet gemaakt."