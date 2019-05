Michael van Gerwen naar finale Dutch Darts Masters

Michael van Gerwen is door naar de finale van de Dutch Darts Masters. In een spannende wedstrijd won hij met 7-6 van Gerwyn Price.

In de kwartfinales won Van Gerwen zondag met 6-4 van Dave Chisnall. De Brabander kwam op een 5-1 voorsprong en het leek snel gedaan, maar de Engelsman vocht zich terug. Hij kwam nog tot 5-4, maar in de laatste leg was Van Gerwen de beste.

De meeste belangstelling ging echter uit naar de eerste partij van Mighty Mike van de dag, tegen Van Barneveld. Het was een spektakel. Bij een 5-5 stand mocht 'Barney' beginnen, hij gooide meteen een 180, maar uiteindelijk was het toch de Vlijmenaar die won.

Ook de halve finales en de finale worden zondag gespeeld.