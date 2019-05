Rust keert terug na grimmige demonstratie bij Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven, tien aanhoudingen

De demonstratie van Pegida begon rond zeven uur. Voor aanvang van die demonstratie had een groep jongeren zich verzameld in de omgeving van de demonstratie. De sfeer tijdens de demonstratie werd steeds grimmiger. De jongeren zorgden voor ongeregeldheden en bekogelden politie en demonstranten. De politie veegde de straten in de omgeving van de moskee schoon, waarna het rustiger werd in de wijk.

Einde demonstratie

De politie maakte een einde aan de Pegida-demonstratie omdat de ongeregeldheden op de hoek van de Kloosterdreef en Robbenstraat steeds verder opliepen. De veiligheid van de demonstranten, omstanders en omwonenden was niet meer te garanderen. Daarop besloot de loco-burgemeester de Pegida-demonstratie af te breken. De demonstranten zijn door de politie weggeleid. Vier agenten raakten lichtgewond bij de ongeregeldheden.

De politie hield zeven Eindhovenaren, twee Belgen en iemand uit Geldrop aan. De jongste arrestant was 14, de oudste 32. Een 14-jarige jongen die de politie beledigde wordt maandag verhoord. Zeven anderen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Zij worden ook maandag verhoord. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen. De politie gaat nog camerabeelden bekijken van de gebeurtenissen.

Pegida-demonstranten vertrekken onder politiebegeleiding met de bus uit Eindhoven

Pegida kondigde eerder aan zondag voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De uiterst rechtse beweging demonstreerde naar eigen zeggen tegen de ramadan en de invloed van moslims in Nederland.

De politie was in groten getale aanwezig om ordeverstoringen te voorkomen. Op beelden op social media was te zien dat enkele jongeren demonstratief midden op de rijweg aan het bidden waren.