Buurt boos na rellen: 'Al die heisa omdat vijf man een speklap wil bakken bij de moskee' [VIDEO]

De groep tegendemonstranten met een Turkse vlag zorgde zondagavond voor onrust en bekogelde agenten en actievoerders met stenen. Twaalf van de tegendemonstranten werden aangehouden.

Een omwonende vertelt: "Ze vernielden verkeerskegels en gooiden van alles naar de busjes van de ME."

Een andere buurtbewoner stelt: "Ik vind het behoorlijk ernstig. Ze hebben met vuurwerk gegooid en met stenen. Ik vind het heel jammer. Ik heb een kleine van drie die hier ligt te slapen." Bang was hij niet, maar hij zegt wel: "Ik dacht: dit kan echt uit de hand lopen. Ze laten zich niet zomaar wegjagen, die jongens hier uit de buurt.

Haatzaaien

Het verbaast hem niet dat er rellen ontstonden: "Pegida komt hier niet om te demonstreren, maar om haat te zaaien. Ze komen hier echt om te provoceren. En dan krijg je actie-reactie." Hij voegt daaraan toe: "Maar je hoeft natuurlijk ook niet de politie aan te vallen."

De ME voerde enkele charges uit en veegde de straten in de omgeving van de moskee schoon. Een vrouw zag dat vanaf haar balkon gebeuren: "Ik zag misschien een handjevol actievoerders en verder alleen maar jongeren. Het was echt een heel grote groep. Ze waren van alles aan het vernielen. Ze stonden te sjorren en trekken aan een verkeersbord en gooiden met stokken naar een busje van de politie. Dat busje reed vervolgens weg. Even later kwamen er veel meer busjes en politie te paard en werd de straat hier schoongeveegd."

Veiligheid

Vanwege de ongeregeldheden maakte de politie een einde aan de demonstratie van Pegida. De veiligheid van de betogers en de omwonenden kon niet worden gegarandeerd. De enkele tientallen demonstranten van Pegida werden door de politie weggeleid.

De bewoonster: "Laatst werd een demonstratie van Pegida op het laatste moment afgeblazen. Ik dacht: het zal nu ook wel niks worden." Ze heeft geen goed woord over voor de hele situatie. "Ik vind het echt belachelijk. Een hele heisa en al die politie en ME die eraan te pas moest komen, alleen omdat vijf man een speklap wil bakken voor de moskee."

Ze doelt daarmee op de aankondiging van de Pegida-demonstranten om varkenslappen te gaan bakken voor de moskee. Een andere buurtbewoner had betogers in haar achtertuin. Toch heeft ze wel begrip voor de tegendemonstranten: "Ze zijn waarschijnlijk machteloos. De moskee is heilig, dan moet je daar geen vlees gaan braden juist nu het ramadan is."

Geen voorbeeld

Op videobeelden is te zien hoe ouderen proberen om de jonge tegendemonstranten tot rust te brengen. Met een megafoon werd daartoe opgeroepen: "Mag ik even jullie aandacht? Wat wij als moslims moeten doen is een voorbeeld geven. Wat jullie hier doen broeders, is geen voorbeeld."