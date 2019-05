Omwonenden keken uit op rellen rondom Pegida-demonstratie: 'Belachelijk deze heisa' [BEELDEN]

In de omgeving van de Al-Fourqaan Moskee in de Otterstraat in Eindhoven is zondagavond de rust is weergekeerd. Eerder op de avond liep een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida flink uit de hand. Een groep jongeren met een Turkse vlag zorgde voor onrust en bekogelde agenten en demonstranten met stenen. Vijf van hen werden aangehouden. Een omwonende: "Ze vernielden verkeerskegels en gooiden van alles richting de busjes van de ME."

De ME voerde enkele charges uit en veegde de straten in de omgeving van de moskee schoon. Een vrouw zag alles vanaf haar balkon gebeuren: "Ik zag misschien een handjevol demonstranten, en verder alleen maar jongeren. Het was echt een hele grote groep. Ze waren van alles aan het vernielen. Ze stonden te sjorren en trekken aan een verkeersbord en gooiden met stokken naar een busje van de politie. Dat busje reed vervolgens weg. Even later kwamen er veel meer busjes en politie te paard en werd de straat hier schoongeveegd."



Veiligheid

Vanwege de ongeregeldheden maakte de politie een einde aan de demonstratie van Pegida in Eindhoven. De veiligheid van de betogers en de omwonenden konden niet worden gegarandeerd. De enkele tientallen demonstranten van Pegida worden door de politie weggeleid.

De ooggetuige voelde zich niet onveilig, omdat ze niet op de begane grond woont. Maar ze had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. 'Laats werd een demonstratie van Pegida op het laatste moment afgeblazen. Ik dacht: het zal nu ook wel niks worden." Ze heeft geen goed woord over voor de hele situatie. "Ik vind het echt belachelijk. Een hele heisa en al die politie en ME die eraan te pas moest komen, alleen omdat vijf man een speklap wil bakken voor de moskee."

Ze doelt daarmee op de aankondiging van de Pegida-demonstranten om varkenslappen te gaan bakken voor de moskee.