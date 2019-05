Pegida-voorman na confrontatie bij moskee: 'Wij gaan door al moeten we tien keer terugkomen'

Een demonstratie van zo'n twintig leden van de anti-islambeweging liep zondag flink uit de hand. Een grote groep tegendemonstranten zocht de confrontatie en moest door de ME op afstand worden gehouden. Twaalf tegendemonstranten werden aangehouden.

Ongeregeldheden

Wagensveld zegt dat Pegida per se de demonstratie wil afmaken. Zondag moesten ze hun actie door de ongeregeldheden op een kruispunt vlak voor de moskee beëindigen.

"In het verleden hebben we ook laten zien dat we doorgaan. In Utrecht hebben we dit geintje ook gehad. Toen werden we ook met stenen bekogeld. Daar heeft de burgemeester ervoor moeten zorgen dat de demonstratie door kon gaan."Hij noemt het 'onbegrijpelijk' dat er te weinig politie was om ervoor te zorgen dat de demonstratie kon doorgaan.

De reactie van Wagenveld op de kritiek dat de groep onnodig heeft geprovoceerd: "We vragen elke maand demonstraties aan en krijgen altijd dit soort reacties. Mensen accepteren gewoon niet dat er kritiek is."