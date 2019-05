Wilde achtervolging en schietpartij Lithoijen: daders veroordeeld tot ruim 8 jaar cel door hof

LITHOIJEN/DEN BOSCH -

Twee mannen die in 2014 betrokken waren bij een wilde achtervolging en schietpartij in Lithoijen zijn in hoger beroep veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. Het hof legde 8 jaar en 6 maanden cel op aan beide daders. De straf is flink hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie én hun eerdere veroordeling.