Wilde achtervolging en schietpartij met automatisch wapen: daders krijgen fors zwaardere straffen

LITHOIJEN/DEN BOSCH -

"Het is slechts toeval dat er niemand gewond is geraakt." Daarom legt het hof in Den Bosch flink hogere straffen op aan twee mannen die in januari 2014 betrokken waren bij een wilde achtervolging en een schietpartij met een automatisch wapen in Lithoijen. "Dit leverde onaanvaardbare risico's op voor onder meer schoolgaande kinderen", aldus het hof.