Komend weekend wordt snikheet: zondag kans op 30 graden

Deze week is er veel kans op onweer, bewolking en mogelijk zelfs vriesnachten, maar vanaf zaterdag gaat het zeker twee dagen los met het lenteweer. Zondag kunnen de lokale temperaturen in Brabant zelfs oplopen tot 30 dertig graden, stellende meteorologen van Weer.nl.

Donderdag wordt er nog regen verwacht en vrijdag kan het 20 graden worden. Warme lucht die vanuit Frankrijk onze kant op drijft, zorgt voor écht warm weer vanaf zaterdag. De timing is toepasselijk, want zaterdag begint ook de meteorologische zomer.

Dan stijgt het kwik in onze provincie tot 26 graden. Zondag kan het zelfs 30 graden worden op sommige plaatsen. Overigens komen die hogere temperaturen met een grotere kans op onweer, maar dat is pas in de nacht van zondag op maandag.