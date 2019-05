Van Petrovic tot De Deurzakkers, iedereen leeft mee met RKC Waalwijk: 'Ze gaan het wel redden'

Zeljko Petrovic, assistent-coach bij FC Utrecht, is nog altijd zeer begaan met zijn oude club RKC. De oud-speler zat zaterdag dan ook op de tribune in Waalwijk waar hij de ploeg met 0-0 zag gelijkspelen tegen Go Ahead Eagles,. Dat was de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs, dinsdag is de return in Deventer.

"RKC heeft nog altijd een speciaal plekje in mijn hart, het stadion is mijn tweede thuis", zegt 'Petro'. "Ik vind het mooi wat er bij RKC gebeurt, zo is het lang geleden dat het stadion vol zat. Jammer dat RKC zaterdag niet wist te scoren tegen Go Ahead, want de kansen waren er. Het is wel goed dat ze geen tegendoelpunt hebben gehad, maar Go Ahead is thuis sterker dan uit. Ik denk dat ze daar in Deventer positiever kijken naar de 0-0 dan in Waalwijk. Maar natuurlijk hebben ze een kans. Ik hoop dat ze promoveren."

Zeljko Petrovic, oud speler van RKC Waalwijk.

'RKC straalt plezier uit'

Ook oud-RKC'er Patrick van Diemen is enthousiast over de verrichtingen van de club. "Ik vind het geweldig", zo zegt hij. Echt hartstikke leuk! De club heeft toch een moeilijke periode achter de rug. Het is dit seizoen steeds beter gegaan en je ziet dat ze veel vertrouwen hebben. Het ziet er fris uit, ze spelen in een vaste formatie aanvallend voetbal en stralen plezier uit."

Patrick van Diemen, oud-speler van RKC Waalwijk.

"Go Ahead uit is lastig met een volle bak in Deventer", vervolgt Van Diemen, die negen seizoenen voor RKC speelde. "Dat kan wat intimiderend zijn. Maar RKC heeft een goede uitgangspositie. Het zou leuk zijn voor iedereen als de club promoveert."

Fanatiek meeleven

Vijf jaar geleden degradeerde RKC via de nacompetitie en ging daarna bijna failliet. Wethouder Ronald Bakker maakte dit namens de gemeente Waalwijk van dichtbij mee. Bakker is naast bestuurder ook supporter en leeft - net als de hele club - helemaal op bij de gedachte aan promotie.

"Dit is een totaal onverwacht einde van het seizoen", zegt hij. "Ik ben met John van den Hoven, wethouder Sport, alle thuiswedstrijden geweest en in de play-offs ook de uitwedstrijden. Als gemeentebestuur mag je best fanatiek meeleven, toch. Voor de gemeente Waalwijk zou het, bijvoorbeeld economisch, ook goed zijn als RKC promoveert."

Vertrouwen

"Ik ga dinsdag natuurlijk naar Deventer", vervolgt de wethouder. "Ik ben geen voetbalanalist, maar ik heb er er wel vertrouwen in. Die 0-0 thuis is beter voor ons dan voor hen."

'RKC is schoolvoorbeeld'

Oud-directeur Remco Oversier kan het succes van RKC best verklaren. Hij trok de Waalwijkse club uit het moeras en werd het fundament gelegd voor het heden. "Het is een schoolvoorbeeld van hoe ver je kan komen als je vasthoudt aan beleid en visie. Je ziet nog steeds dat dezelfde mensen bij de club erbij betrokken zijn. Het was een bewuste keuze om diep te gaan en dit is een mooi gevolg van standvastig beleid."

Remco Oversier, oud-directeur van RKC Waalwijk.

"Ik weet niet of RKC het wel of niet gaat redden om te promoveren. Het kenmerk van de play-offs is ook dat het alle kanten op kan gaan. Ik doe nooit aan voorspellingen, dat deed ik als directeur van RKC al niet. Als ik dat wel doe, gaat het namelijk mis. "

De Deurzakkers zingen bij eventuele huldiging

Willem van Schijndel van carnavalsduo De Deurzakkers wil best een voorspelling doen. Omdat uitgoals dubbel tellen, ziet de Waalwijker het rooskleurig in. "Ik denk dat ze het wel gaan redden", zo zegt hij. "Dat ze dinsdag in Deventer wel scoren. Dat zou toch hartstikke leuk zijn."

De Deurzakkers.

Mocht RKC de promotie naar de eredivisie halen dan zijn De Deurzakkers van de partij. "Er komt geen speciaal lied voor de promotie, maar we komen natuurlijk wel zingen als ze woensdag gehuldigd worden in Waalwijk. We zijn al geboekt, dus we zijn van de partij!", aldus Van Schijndel.