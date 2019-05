Twee hennepkwekerijen in afgebrande loods aan Lovense Kanaaldijk in Tilburg

In de loods aan de Lovense Kanaaldijk in Tilburg die zondagnacht door brand werd verwoest, zijn twee hennepkwekerijen gevonden. Dat maakte de politie maandag bekend.

In een van de kwekerijen stonden driehonderd planten. De tweede kwekerij was zodanig verwoest dat het aantal planten niet meer te achterhalen was.

De uitslaande brand brak rond tien voor drie uit. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand. Het bluswater werd door de brandweer uit het Wilhelminakanaal gepompt.

De politie doet onderzoek.