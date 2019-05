Met de pet rond voor het Jazz Festival in Breda: 'Het is gratis maar niet voor niets'

Niet iedereen doet het, maar het is wel hard nodig: geld geven aan de collectant tijdens Jazz Festival in Breda. Want het feestje wordt ieder jaar weer duurder. Door steeds strengere veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld. De organisatie van het gratis toegankelijke festival gaat daarom extra met de pet rond, en roept de bezoekers op om gul te zijn.

'Meer dan de helft van de bevolking van Breda is geboren nadat het festival ontstond, dus weet eigenlijk niet beter dan dat het er gewoon is”, zegt Willem Schoonebeek, secretaris van het festival. “Het is heel belangrijk dat het publiek beseft dat het weliswaar gratis is, maar niet voor niks. Dus we kunnen de financiële bijdrage van het publiek heel erg goed gebruiken.”

Meer podia kosten meer geld

Niet alleen de beveiliging wordt alsmaar duurder, er zijn dit jaar ook extra podia. “Het wordt steeds drukker, dus dan moet je het publiek meer spreiden. Met extra podia langs de haven lukt dat, maar ook dat kost natuurlijk geld en dat moet ergens vandaan komen.” In totaal zijn er dit jaar 22 podia tijdens het festival, waarvan 16 buitenpodia.

Bekijk de video en lees verder:

Het is vaak geen onwil, maar het is niet bij iedereen even bekend dat de donaties zo belangrijk zijn. Daarom zet de organisatie hier dus extra op in dit jaar. “Er zijn meer collectanten en het is de bedoeling dat zij het publiek meer opvangen bij de straten naar de binnenstad. Ook gaan de muzikanten het publiek er meer op wijzen. Bovendien is er meer merchandise dit jaar”, legt Schoonebeek uit.

Het festival kost volgens de secretaris tussen de 500.000 en 600.000 euro. Een groot deel komt van de gemeente. Ook sponsoren zijn belangrijk en de horeca doet een flinke duit in het zakje. Maar om het kostenplaatje rond te krijgen, is de bijdrage van het publiek ook heel belangrijk volgens Schoonebeek. “Ook als we kijken naar volgend jaar. Dan bestaat het Jazz Festival 50 jaar en daar willen we een mooie feestje van maken.”

Overigens kun je niet alleen doneren bij de collectant. Sinds vorig jaar kan dat ook gewoon online, met een QR-code. Zo zijn er geen smoesjes meer om niets te geven. Het Breda Jazz Festival begint donderdag en duurt tot en met zondag.