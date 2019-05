Angst van broer Kelle Roos wordt werkelijkheid: geen promotie naar Premier League na fout keeper

Het is Kelle Roos uit Rijkevoort niet gelukt met Derby County te promoveren naar de Premier League. De doelman, in Londen gesteund door de aanwezigheid van zijn familie en vrienden, kon zijn ploeg niet behoeden voor een allesbepalende 1-2 nederlaag, waarbij Roos er bij de tweede tegengoal niet goed uitzag.

Samen met vader, moeder, tante, oom, nichtjes en vrienden zat broer Jord Roos in een volgepakt Wembley Stadium in Londen te kijken naar zijn jongere broertje Kelle. Vooraf was de familie gespannen, maar Jord was vooral bang. Bang dat Kelle een fout zou maken.

“Als een keeper een fout maakt is het vaak fataal”, zegt Jord vanuit Londen. “Ondanks dat ik enorm veel vertrouwen heb in Kelle, ben ik toch altijd bang dat hij een fout maakt. Dat gevoel gaat niet weg.” Zijn ouders zijn daarentegen anders, zo geeft Jord te kennen. “Zij hebben er veel meer vertrouwen in tijdens zo’n wedstrijd. Ze bekijken rustig het duel.”

Maar de angst van Jord werd werkelijkheid toen broer Kelle na 60 minuten blunderde bij een hoge bal. De 26-jarige doelman leek de bal makkelijk te kunnen pakken, maar faalde daarin waardoor zijn ploeg op een 0-2 achterstand kwam.

Rijkevoort is trots

Maar er werd van tevoren wel veel gesproken over het alles-of-niets-duel. Niet alleen in huize Roos, maar ook in Rijkevoort, het dorpje waar Kelle en Jord werden geboren. “Ik merk het zelf niet zo, maar ze leven daar echt mee met Kelle. Hij krijgt vaak berichtjes van inwoners als hij in de krant wordt genoemd. Het dorp is echt trots op hem.”



“Kelle beleeft op dit moment, ondanks dat hij nu niet promoveert, wel een jongensdroom”, zegt broer Jord. Het pad dat de doelman heeft bewandeld om te komen waar hij nu is, lijkt wel gebaseerd te zijn op een jongensboek. Kelle keepte in de jeugd van Willem II, PSV en NEC alvorens hij bij amateurvereniging RKSV Nuenen terecht kwam.

Jongensboek



De in Rijkevoort geboren doelman wilde niets liever dan keeper zijn in Engeland en die droom kwam uit in 2013 toen hij de overstap maakte naar het nietige Nuneaton Borough FC. Uiteindelijk nam Derby County hem over in 2014, maar pas tijdens dit seizoen veroverde Kelle een vaste basisplaats bij de Engelse promovendus.



“Ik heb altijd ontzettend veel vertrouwen in hem gehad”, zegt broer Jord. “Natuurlijk was ik niet altijd objectief als grote broer. Maar ik geloofde toen dat hij de top zou kunnen halen en dat denk ik nu nog steeds. Hij is 26 jaar, heeft lengte als keeper en kan nog makkelijk een jaar of acht mee.” Daardoor heeft Kelle nog een aantal jaar om zijn droom om in de Premier League te spelen uit te laten komen.