Polen bevrijdden Breda in 1944 van de Duitsers, bouw van Generaal Maczek Memorial officieel begonnen

Het museum zat eerst in de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda, maar sloot in januari 2015 haar deuren.

Ereburgers

Na de landing Normandië, op 6 juni 1944, had de Eerste Poolse Pantserdivisie een belangrijke rol in het verjagen van de Duitse bezetter. Na een opmars door Frankrijk en België werd de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 een van generaal Maczeks grootste successen. Een dag daarna werden hij en zijn hele divisie door burgemeester Van Slobbe benoemd tot ereburger van Breda.

Op verschillende plekken in Breda wordt de bevrijding door de Polen met monumenten herdacht, zoals het monument in het Wilhelminapark. De buitgemaakte Duitse Panther-tank die de Polen aan de stad schonken, staat aan de andere kant van het park. En op het militaire ereveld aan de Ettensebaan ligt, naast 300 gesneuvelde Polen, ook het graf van Stanislaw Maczek.

Doordat hun vaderland was veroverd door Russische troepen, waren de manschappen van de Eerste Poolse Pantserdivisie na de oorlog niet welkom in hun eigen land. Daarom kozen veel Polen ervoor om in Breda te blijven wonen. Het aantal veteranen neemt snel af, maar in Breda zijn nabestaanden en de gemeente zeer actief om het Poolse verhaal levend te houden.

Belang van de vrijheid

De eerste paal van de fundering van het Generaal Maczek Memorial werd in de grond gedraaid door wethouder Marianne de Bie van Breda. Volgens haar is het een aanwinst voor Breda: "Hiermee wordt het ereveld echt een centrale plek waar we het Poolse verhaal vertellen. Ook voor het belang van de vrijheid in de toekomst."

In oktober is het precies 75 jaar geleden dat Breda werd bevrijd door de Polen. De Generaal Maczek Memorial is dan nog niet klaar. De initiatiefnemers vinden dat jammer. Voorzitter Willem Krzeszewski van de Stichting Generaal Maczek Memorial: "Wij hadden liever eerder geopend. Het gebouw moet er in oktober staan, zodat we dan een open dag kunnen organiseren. Volgend jaar - zo rond 4 en 5 mei - zal de officiële opening plaatsvinden."