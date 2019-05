Chroom-6 slachtoffers vragen de gemeente om oud-leidinggevenden alsnog op non actief te zetten

Een van de treinen die door chroom-6 slachtoffers in Tilburg is geschuurd. (Archieffoto)

TILBURG -

Slachtoffers die tussen 2004 en 2012 in aanraking zijn geweest met chroom-6 bij het schuren van treinen willen dat de ambtenaren die leiding gaven aan het project troM en nog steeds bij de gemeente werken op non actief worden gezet. Ze zeiden dit maandagavond tijdens een debatavond van de Tilburgse gemeenteraad over chroom-6.