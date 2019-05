Moslim en Pegida-voorman kijken elkaar in de ogen, maar samen barbecueën zit er voorlopig niet in

Vlak voor een interview met Omroep Brabant wordt Wagenveld aangesproken door een man. Fatih is moslim en heeft een eigen zaak in Valkenswaard. "Ik vind het raar dat er zoveel geweld en haat en wrok is", zegt hij. "Waar komt al die agressie en wrok vandaan?"

"Weet je wat het probleem is?", countert Wagenveld: ''Waar zijn de gewone moslims?"

"Die krijgen nooit een podium in de media", is het oordeel van Fatih Demir. "Die hebben alleen maar oog voor van die mannen met lange baarden en jurken." Demir is duidelijk in zijn oordeel. Hij vindt dat Pegida provoceert maar vindt ook dat geweld nooit mag.

Pegida geeft aan dat ze terug zullen komen. "Het is nu even afwachten wat er gebeurt. Komen er nog meer arrestaties of niet? Maar we zullen zeker terugkomen, misschien zelfs nog tijdens de ramadan."

Fatih Demir hoopte waarschijnlijk op wat verbroedering toen hij aan Pegida aanbood de volgende barbecue te willen organiseren. "Alleen zit er dan geen varkensvlees bij", lachte hij. Wagenveld sloeg zijn aanbod vriendelijk af.