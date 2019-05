Meneer Van Duin (102) heeft zeldzaam gen dat kans op dementie verkleint: 'Mijn leven heeft weer zin'

Volgens de laatst beschikbare cijfers telt Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met een vorm van dementie. Nu is daar geen behandeling tegen, maar dat kan binnenkort zomaar eens gaan veranderen. Meneer Van Duin beschikt namelijk over een zeldzaam gen, dat maar één op de honderd mensen met Europese voorouders heeft.

De gegevens van 53.000 proefpersonen uit Europa en Noord-Amerika zijn onderzocht en met enorm succes: mensen met het gen, Rs 72824905, blijken bijna de helft minder kans op de ziekte van Alzheimer en twee andere varianten van dementie te hebben. Onderzoekers hopen het gen na te kunnen maken en zo een medicijn te ontwikkelen.

'Het zit in de genen'

Meneer Van Duin is heel blij dat hij mee mag doen aan het onderzoek. “102, dat is echt enorm oud ja”, vertelt hij in zijn woonkamer in Boxtel aan de NOS. “Veel mensen zullen het niet halen. En bovendien zit het in je genen, hè? Mijn neef is 99 en mijn zusje was 92. Mijn opa was 96 en zijn zoon ook zoiets. Ik heb alleen maar slechte ogen.”

Dankzij het onderzoek, ziet meneer Van Duin het leven weer een beetje zitten. “Enige tijd geleden zag ik mijn leven als zinloos. Maar nu ik mijn hersens beschikbaar heb gesteld aan dat hersenonderzoek, kan ik misschien na mijn dood toch nog iets betekenen voor de mensheid.”