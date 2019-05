Zware mishandeling in Breda: man krijgt uit het niets een vuistslag in het gezicht [BEELDEN]

Een avondje stappen in februari van dit jaar op de Havermarkt in Breda is voor een man uitgelopen op een zware mishandeling. Uit het niets werd hij op de Hoge Brug bewusteloos geslagen door iemand waarmee hij kort daarvoor woorden mee had gehad. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toont beelden van de fatale klap en is op zoek naar degene die klap uitdeelde.

Het slachtoffer loopt in de nacht van zondag 17 op maandag 18 februari met een vriend door het centrum van Breda. Het is half twee en het duo is op weg naar huis. Onderweg komen ze twee andere mannen tegen en er ontstaat een woordenwisseling. Het duo loopt door. Even later sluit een derde man bij het andere groepje aan.

Op de Hoge Brug gaat het na een korte woordenwisseling mis. De man die als laatste bij het groepje aansluit slaat uit het niets het slachtoffer neer. Hij moet met een ambulance naar het ziekenhuis en komt op de Intensive Care terecht. Aan de klap houdt hij een scheurtje in zijn schedel, gekneusde hersenen en een bloeding in de hersenen over. Volgens de politie is nog onduidelijk of hij van de klap kan herstellen.

Verder in Bureau Brabant:

Mishandeling bij station Eindhoven

De politie zoekt getuigen van een mishandeling zondagnacht 7 april op de Neckerspoel bij het station in Eindhoven. Drie jongens zouden iemand zonder reden in elkaar hebben geslagen. Een van de daders staat duidelijk op bewakingsbeelden.

Diefstal bankpas in Oosterhout

Een bewoonster van een huis aan de Vliedberg in Oosterhout is op maandag 24 december 2018 slachtoffer van een brutale diefstal. Eerst werd de oude vrouw gebeld, waarna een dag later iemand langskwam met zogenaamd een pakketje. Het bleek een slimme truc om haar pas en pincode te bemachtigen.

Na het afrekenen kreeg de vrouw niet haar eigen pinpas terug, maar een valse bankpas. Haar rekening was korte tijd later leeggeroofd.

Diefstal met mes in Tilburg

Donderdagavond 1 november 2018 wordt het Kruidvat aan het Piusplein in Tilburg overvallen. De dader bedreigt een medewerkster met een mes. De overvaller maakt sigaretten buit en gaat ervandoor.