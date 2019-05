Slachtoffer in kritieke toestand na vechtpartij voor kroeg in Heeswijk-Dinther

Een man is zondagochtend rond vijf uur zwaargewond geraakt bij een vechtpartij in Heeswijk-Dinther. Een andere man zit vast.

"De vechtpartij gebeurde voor een café", zegt een politiewoordvoerder. Het gaat om café In d'n Ollie. Rond half zes 's ochtends werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht, waar hij in kritieke toestand ligt.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij is, weet de politie nog niet. "We doen onderzoek".

Kermis

Een aantal cafés in Heeswijk-Dinther is langer open dan normaal vanwege de kermis in het dorp. Die kermis is vlakbij het café.