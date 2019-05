Leegstand teistert historisch landgoed in Soerendonk: 'Nu echt tijd voor actie'

Het kasteeltje staat goed in de verf en de pannen op het dak glanzen, maar aan de overkant van de straat is het beeld wel even anders. Veel gebouwen op het landgoed De Baronie van Cranendonck staan nu leeg. Tot groot verdriet van iedereen in Soerendonk, want het landgoed barst van de natuur en historische betekenis. "We willen zo graag dat het weer functie krijgt. Het landgoed is nu leeg", zegt Karel Boonen, raadslid voor Cranendonck Actief!

Op het landgoed is het fijn wandelen.

Heksen

Op het landgoed lag vroeger ook nog een ander kasteel. In brand gestoken door de Fransen, maar later zijn te contouren van het kasteel weer gereconstrueerd. Nu graast er een schaapskudde, honderden jaren geleden vonden er heksenprocessen plaats.

"Er is hier een twaalfjarig meisje veroordeeld en terechtgesteld", zegt Karel Boonen. "Zij was het jongste slachtoffer van de heksenvervolgingen." Volgens Boonen zijn er plannen om dit heksenverleden opnieuw tastbaar te maken op het landgoed.

'Visie niets nieuws'

De gemeenteraad van Cranendonck praat dinsdagavond over een visie voor De Baronie van Cranendonck. Al jaren wordt er gepraat over de leegstand op het landgoed en een goede invulling van het gebied. Een doorn in het oog van de raadsleden Beliën en Boonen.

"Er zijn al zoveel visies geschreven", zegt Martien Beliën. "Wat ons betreft zou het sneller moeten kunnen. Waarom het allemaal zo lang duurt, weten wij ook precies niet. We zijn nu weer vier jaar verder, met weer een visie. En er komt niet echt veel nieuws naar boven." Volgens Beliën is de gemeente een miljoen euro kwijt aan de onderzoeken en het schrijven van de visie. "Krijgen we dat nog terug in de loop van de jaren? Wij willen dat er echt wat gaat gebeuren."

Het kasteeltje in Soerendonk ligt in een prachtige omgeving

'Soort Efteling'

In het verleden zijn er al verschillende pogingen geweest om het landgoed nieuw leven in te blazen. Zo had afvalmagnaat Leo van Gansewinkel grote plannen, maar die vonden veel mensen in Soerendonk 'te megalomaan'. "Hij wilde er eigenlijk een soort Efteling van maken, dat was gewoon te groot en paste niet in het gebied", zegt Karel Boonen.

Dus de plannen van Van Gansewinkel ketsten af. "Nu zoeken we naar een invulling die meer past bij het gebied, die ook wat kleinschaliger is", zegt Karel Boonen. Volgens hem zijn er al ondernemers die interesse hebben om wat te ontwikkelen. Beliën op zijn beurt is bang dat ondernemers schrikken van de lange processen. "Die signalen hebben we ook gekregen. Wij begrijpen dat ook wel, want ondernemers willen tempo erin hebben."