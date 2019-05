Staking in het openbaar vervoer: zware ochtendspits verwacht, tentamens deels afgelast

Er rijden dinsdag vanwege de landelijke OV-staking geen of minder treinen of bussen. De ANWB verwacht een zware spits. Studenten en werknemers die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, zullen het helemaal zwaar krijgen. Fontys Hogescholen heeft voor de zekerheid alle tentamens afgelast. De tentamens bij Tilburg University en Avans Hogescholen gaan wel door.

Volgens Avans hebben studenten en medewerkers die met het openbaar vervoer reizen tijd genoeg gekregen om alternatief vervoer te regelen. Er is namelijk al een paar weken bekend dat er gestaakt wordt. Ook wil het hogeschoolbestuur geen studenten of medewerkers hinderen die geen last hebben van de staking.

Bij Fontys zijn wel alle tentamens afgelast. Lessen gaan wel door, tenzij de individuele opleiding een ander besluit neemt. Ook grote universiteiten als de Universiteit van Amsterdam en Utrecht University hebben tentamens geannuleerd. Dat geldt niet voor Tilburg University, die vindt het de 'eigen verantwoording' dat studenten en medewerkers komen. De universiteit heeft alle studenten gemaild dat de tentamens gewoon doorgaan. "Zorg dat je het vervoer goed geregeld hebt." Bij de TU Eindhoven waren geen tentamens gepland voor dinsdag.

Of bussen gaan onduidelijk

Vliegveld Schiphol spande een kort geding aan, waarna de rechter besloot dat treinen vanuit Amsterdam gewoon naar Schiphol moesten rijden. Eindhoven Airport vond een gang naar de rechter niet nodig. Wel waarschuwt het vliegveld reizigers dat er dinsdag mogelijk nauwelijks bussen rijden en dat ook de NS staakt. "Daarnaast vinden in

opdracht van de gemeente Eindhoven wegwerkzaamheden plaats op de

toegangswegen richting Eindhoven Airport", aldus de luchthaven die reizigers wijst op extra reistijd.

Het busvervoer in Eindhoven is in handen van Hermes. De busvervoerder laat weten dat pas dinsdag exact bekend is welke bussen er wel of niet gaan. "Dit is afhankelijk van het aantal werkwilligen."

Busmaatschappij Arriva, dat verantwoordelijk is voor onder meer Tilburg, Breda en Den Bosch, zegt iets vergelijkbaars. "Het is niet mogelijk om aan te geven op welke trajecten wel of geen bussen rijden."

Veerpont

De pontjes van de Stichting Maasveren varen wel. De stichting heeft ook extra personeel achter de hand voor als het heel druk wordt. Ook rijden er in sommige plaatsen buurtbussen, bijvoorbeeld in Laarbeek.

De staking wordt georganiseerd door de vakbonden om hun eisen voor een 'fatsoenlijk pensioen' kracht bij te zetten.