Zeer drukke ochtendspits door staking openbaar vervoer

Reizigers wachten tegen beter weten in op een trein of bus (Beeld: NOS)

Op het hoogtepunt van de drukte, rond kwart voor acht, stond er 696 file op de rijkswegen en N-wegen. Ook op de Brabantse wegen liep het in hoog tempo vol. Rond zeven uur stonden er verschillende files op de A58 door drukte en ongelukken. Van Breda richting Eindhoven stond het over een lengte van tien kilometer stil tussen knooppunt De Baars en Best.



Op de wegen rond Eindhoven was het eveneens een stuk drukker dan gebruikelijk, vooral op de A2 en de A67.











Flinke regen

De regenval is een extra belemmerende factor. In Roosendaal viel in korte tijd 18 milimeter, een hoeveelheid die normaal in een maand tijd valt.



De zware spits werd voorspeld. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk bij elkaar in de auto te stappen of, indien mogelijk thuis te werken.









Het actuele fileoverzicht op de Brabantse wegen is hier te bekijken.



In Breda lijkt iedereen goed geïnformeerd te zijn over de landelijke staking. Het station was dinsdagmorgen zo goed als verlaten.







Toch waren er mensen die tegen beter in hoopten dat ze op de trein of bus konden stappen. En sommigen waren niet op de hoogte dat OV-medewerkers het werk hebben neergelegd.







Kort geding

Vliegveld Schiphol spande een kort geding aan, waarna de rechter besloot dat treinen vanuit Amsterdam gewoon naar Schiphol moesten rijden. Eindhoven Airport vond een gang naar de rechter niet nodig.



Wel waarschuwt het vliegveld reizigers dat er dinsdag mogelijk nauwelijks bussen rijden en dat ook de NS staakt. "Daarnaast vinden in opdracht van de gemeente Eindhoven wegwerkzaamheden plaats op de toegangswegen richting Eindhoven Airport", aldus de luchthaven die reizigers wijst op extra reistijd.

Busvervoer

Het busvervoer in Eindhoven is in handen van Hermes. De busvervoerder laat weten dat pas dinsdag exact bekend is welke bussen er wel of niet gaan. "Dit is afhankelijk van het aantal werkwilligen."

Bij busmaatschappij Arriva, dat verantwoordelijk is voor onder meer Tilburg, Breda en Den Bosch, wordt eveneens gestaakt. Ook de Brabantliners van en naar Utrecht , de Efteling Express en de buurtbussen rijden niet.





Veerpont

De pontjes van de Stichting Maasveren varen wel. De stichting heeft ook extra personeel achter de hand voor als het heel druk wordt. Ook rijden er in sommige plaatsen buurtbussen, bijvoorbeeld in Laarbeek.

De staking wordt georganiseerd door de vakbonden om hun eisen voor een 'fatsoenlijk pensioen' kracht bij te zetten.