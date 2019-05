Rosario niet bij definitieve selectie Nederlands Elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft Pablo Rosario niet opgenomen in zijn definitieve selectie voor de Nations League. De selectie is teruggebracht van 28 naar 23 man en de middenvelder hoort tot de afvallers.

Patrick van Aanholt uit Den Bosch (Crystal Palace), Steven Bergwijn en Denzel Dumfries (beiden PSV) en Bredanaar Virgil van Dijk (Liverpool) zitten er wel bij. Doelman Jeroen Zoet reist niet met Oranje naar de eindronde in Portugal. De doelman van PSV verwacht op korte termijn gezinsuitbreiding.

Het Nederlands elftal plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League door als eerste te eindigen in een poule met Frankrijk en Duitsland. Engeland is op 6 juni de tegenstander van Oranje in de halve eindstrijd.

Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.