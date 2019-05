Vrouw valt meters naar beneden van tokkelbaan bij festival Ploegendienst [VIDEO]

Op internet zijn beelden opgedoken van een vrouw die bij het festival Ploegendienst in Breda van meters hoogte naar beneden valt. Ze is volgens festivalbezoekers met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde zaterdag. De vrouw is met een zekering vastgemaakt aan de kabel van de tokkelbaan. Zodra ze het veilige platform verlaat, schiet die zekering meteen los en valt ze meters naar beneden. Het slachtoffer zou ruggenwervels hebben gebroken en dinsdag geopereerd worden.

Soms zijn mensen bij een tokkelbaan dubbel gezekerd, in dit geval is er maar een karabiner. De vrouw had wel een helm op. De tokkelbaan is eigendom van Outdoorn Westvoorne. Daar was niemand bereikbaar voor een toelichting.

De video

Het filmpje van het ongeval staat op Dumpert.

Ploegendienst kwam al eerder in het nieuws omdat er meerdere telefoons werden gestolen. Zakkenrollers sloegen toe tijdens een dansje met hun slachtoffers.