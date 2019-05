Fontys Hogescholen schrapt tentamens door staking openbaar vervoer

Fontys in Tilburg (archieffoto)

Bij Fontys Hogescholen zijn de tentamens dinsdag afgelast door de landelijke staking in het openbaar vervoer. Doordat er in het hele land geen treinen en bijna geen bussen rijden, wordt het voor studenten heel lastig om bij de scholen te komen. De tentamens bij Tilburg University en Avans Hogescholen gaan wel door.

Volgens Avans hebben studenten en medewerkers die met het openbaar vervoer reizen tijd genoeg gekregen om alternatief vervoer te regelen. Er is namelijk al een paar weken bekend dat er gestaakt wordt. Ook wil het hogeschoolbestuur geen studenten of medewerkers hinderen die geen last hebben van de staking.



Drukke ochtendspits

De staking zorgt dinsdagavond vroeg al voor grote problemen op de Brabantse wegen. Rond halfzeven stond er twee keer zoveel file als normaal.



Tentamens geannuleerd

Bij Fontys zijn wel alle tentamens afgelast. Lessen gaan wel door, tenzij de individuele opleiding een ander besluit neemt. Ook grote universiteiten als de Universiteit van Amsterdam en Utrecht University hebben tentamens geannuleerd.



Dat geldt niet voor Tilburg University, die vindt het de 'eigen verantwoording' dat studenten en medewerkers komen. De universiteit heeft alle studenten gemaild dat de tentamens gewoon doorgaan. "Zorg dat je het vervoer goed geregeld hebt." Bij de TU in Eindhoven waren geen tentamens gepland voor dinsdag.