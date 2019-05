'NAC is en blijft mijn club', opgestapte voorzitter Joost Gielen heeft seizoenkaart al verlengd

Het vertrek van Joost Gielen bij NAC kon eigenlijk niet uitblijven. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen ben je bij degradatie kop van Jut. Terecht, want er is iets helemaal fout gegaan. Dat weet de Bredanaar zelf ook, die vanaf 2014 de functie bekleedde. Zeker als de club onder je leiding tweemaal degradeert.

"Ik had een tijdje geleden al besloten om te stoppen", zegt Gielen. "Ik ken mijn verantwoordelijkheid, maar rond de degradatiestrijd was dat geen juist moment. Ik snap dat ik ruimte moet maken voor nieuwe mensen met nieuwe energie."

Hopeloos gefaald

Over de oorzaak van het falen van NAC wil Gielen niet al te veel meer zeggen, maar dat is bij iedereen inmiddels wel duidelijk. De Raad van Commissarissen heeft NAC financieel weer gezond gekregen, maar tegelijk hopeloos gefaald bij de controle op het beleid van Hans Smulders, de in september 2018 ontslagen technisch directeur.

"Ik kan onze grootste fout wel aanwijzen, maar dat doe ik niet", zegt Gielen, die het niet ontkent. "Ik duik er ook niet voor weg, want ik ben er zelf bij geweest. Ik snap dat er een schuldvraag is als een club degradeert, maar dat had fatsoenlijker gekund."

'Hoop dat we snel weer op de Grote Markt staan'

Want Gielen kreeg het af en toe zwaar te verduren bij NAC, waar de emoties altijd hoog oplopen. Toch is er geen enkele sprake van rancune.

"NAC is en blijft mijn club en ik heb mijn mijn seizoenkaart alweer verlengd. Op het pluche heb ik nooit zitten wachten. Ik deed het niet voor eigen eer en glorie. Ook zal ik met mijn bedrijf NAC blijven steunen. Ik hoop dat we snel weer op de Grote Markt staan", zegt Gielen die met dit laatste verwijst naar een snelle terugkeer naar de eredivisie.