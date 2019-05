Gesteggel over de markt in Oss: 'Een markt? Zo kun je het niet eens noemen'

Jack van Lieshout is heel helder: de zaterdagmarkt op de Heuvel moet weg. "Drie verkoopwagens en een loempiakraam, is dat een markt?", vraagt de centrummanager van Oss zich hardop af, "of zijn dat ondernemers die ondernemen op een heel prominente plek in Oss?" En dat steekt de winkeliers in het centrum die vaak veel huur betalen voor hun winkelpand.

De 'markt' zou bovendien de uitstraling van het centrum schaden. "We zien de toegevoegde waarde van een florerende markt, maar deze zaterdagmarkt floreert niet", zegt van Lieshout.

Al weken is het hommeles tussen tussen de ondernemersorganisatie CMO en de gemeente. Inzet: de zaterdagmarkt op de Heuvel. In 2017 besloot de gemeenteraad dat de markt uiterlijk op 1 juli van dit jaar zou worden verplaatst. Maar nu hebben B en W zonder overleg besloten de zaterdagmarkt op de Heuvel te handhaven. Een doorn in het oog van de centrumondernemers. "Onbehoorlijk bestuur van de gemeente", zegt Jack van Lieshout. "Zo kun je de gemeente dus niet vertrouwen."

Win-winsituatie

De zaterdagmarkt heeft een lange geschiedenis. Jaren geleden werd besloten een deel van de markt naar de Heuvel te verplaatsen. De markt trekt mensen, die dan ook een bezoekje aan de winkels kunnen brengen. Een win-winsituatie zou je zeggen.

Al snel bleek dat deze opzet onvoldoende werkte. Op de belangrijkste verkoopdag van de week verdwenen winkeliers achter de grote verkoopwagens van de marktkooplui. De ondernemers waren dan ook blij dat de gemeenteraad besloot de markt weer te verplaatsen. Maar dat gaat dus niet door.

De emoties lopen bij de centrumondernemers inmiddels hoog op. Zó hoog, dat het CMO een advocaat in de arm heeft genomen om de gemeente te dwingen zich aan hun eerdere belofte te houden.

"We hebben ons juridisch laten informeren en dat gaat best ver", zegt Van Lieshout. "Het centrummanagement bestaat al elf jaar en er is nog nooit gedoe geweest. Dus dit is wel een heel serieuze zaak. Het nieuwe college neemt niet de moeite om met ons in gesprek te gaan. Het voelt alsof de ondernemers er gewoon niet meer toe doen."

Uitsterfbeleid

John van Gemert staat al 44 jaar op de Osse markt en inmiddels vijftien jaar op de zaterdag. Ruim twee jaar staat hij nu op de Heuvel. "Tien jaar geleden was het nog druk met marktkooplui, maar toen kwam de gemeente met een uitsterfbeleid voor marktkoopwagens. Er vielen dus wel kooplui af, maar er mochten geen nieuwe wagens meer bij. Al enkele jaren staan we nog met een wagen of zes. Dat is niet veel, maar we zijn niemand tot last".

Ook John hield er in het begin rekening mee dat hij in juli 2019 op een andere plek zou staan. "De gemeente vertelde ons dat we dan terecht zouden kunnen op het Walplein. Dat zou worden heringericht, maar die plannen zijn inmiddels veranderd en uitgesteld."

De gemeente vroeg de marktkooplui zelf na te denken over een andere plek, maar de huidige locatie bleek het meest geschikt. "In mijn ogen is er dan ook helemaal geen probleem", zegt John. "Er wordt vaak gedacht dat we concurrenten zijn van de winkels, maar we versterken elkaar juist. Je moet kijken naar Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen. Die steden liggen allemaal in de buurt en als mensen het hier niet gezellig vinden dan gaan ze daarheen. Dát zijn concurrenten".

'Wat vinden de klanten?'

Dat de winkeliers nu een advocaat inschakelen om hem weg te krijgen geeft spanning. Hij begrijpt er niks van. "Kijk dan, die kant van de Heuvel is helemaal leeg. Plek genoeg om evenementen te organiseren. Daar passen wij prima bij. Dus nogmaals, wat de problemen nou zijn, ik weet het niet."

Het allerergste vindt John dat de klanten niets is gevraagd. "Dat is zo belangrijk. Wat vinden zíj er nou van? De klanten vinden het gewoon gezellig. Die zouden het liefst een veel grotere markt op de Heuvel willen. Maar ja... dat mag niet."