NAC Breda gaat niet in zee met populaire Ralf Seuntjens: 'Binnen tien minuten stond hij weer buiten'

Vol goede moed ging de in Breda populaire Ralf Seuntjens een paar weken geleden naar zijn afspraak met Tom van den Abbeele, de nieuwe technisch directeur van NAC. Als jongen van de stad en transfervrije speler, zijn contract bij VVV Venlo was ten einde, leek weinig een contract in de weg te staan. Seuntjens stond echter binnen tien minuten weer buiten, zo zeggen insiders. NAC had geen interesse, zo was de boodschap.

Vreemd

Dat kan, maar waarom Seuntjens daarvoor langs moest komen, blijft onduidelijk. Normaal wordt alleen afgesproken als er concrete interesse is. Dat is op z'n minst vreemd te noemen, maar NAC wil hier niet op reageren.

Wellicht wilde de Belg Van Abbeele beleefd zijn omdat Seuntjens enige tijd geleden in de media liet optekenen dat hij heel graag voor NAC wil spelen. Ongeacht of de club in de eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie uit zou komen. Een andere reden is moeilijk te bedenken.

Spandoek voor Ralf Seuntjens bij NAC-VVV.

De supporters van NAC zagen de komst van Ralf Seuntjens naar hun club echter wel zitten, getuige een spandoek tijdens NAC-VVV op 31 maart. Zij zagen in Seuntjens de nieuwe leider van hun NAC en vinden het erg jammer dat de interesse blijkbaar niet wederzijds is.

