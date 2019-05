JVC Cuijk stopt met topvoetbal: 'Met bloedend hart hiervoor gekozen'

'Met een bloedend hart' moet JVC Cuijk moet stoppen met voetbal op hoog niveau. De leden zien geen heil meer in het eerste zondagteam dat uitkomt in de derde divisie, bleek maandagavond tijdens een extra ledenvergadering. "Veel spelers hadden al eieren voor hun geld gekozen."

''Met een bloedend hart, maar bijna unaniem is voor deze optie gekozen”, laat woordvoerder Theo Heiltjes weten aan Omroep Brabant. "Het laatste half jaar hebben wij nog met sponsoren om tafel gezeten, maar helaas zonder positief resultaat."

'Te weinig zekerheden'

De beslissing om te stoppen met topvoetbal komt niet uit het niets. "Dat is een proces van jaren. Langzaam is de situatie steeds verslechterd. Een half jaar geleden hebben wij bij het bestuur voor het eerst aangeven dat er wat moest gebeuren."

Eigenlijk zou JVC Cuijk om lijfsbehoud in de zondagse derde divisie gaan spelen via de nacompetitie. "Maar wij hebben ook nog 750 voetballende leden waar je naar moet kijken. Maandag hebben wij tijdens een algemene ledenvergadering gekeken naar de de mogelijke opties, maar wij hebben nu besloten om van ons onbetaalde team dat zaterdag speelt het eerste team te maken."

'Goed dat het niet is doorgegaan'

Door de jaren heen is JVC Cuijk langzaam opgeklommen in het betaalde amateurvoetbal. Vorig jaar speelde ze nog bijna play-offs om naar de tweede divisie te gaan. "Maar goed dat dat niet is doorgegaan", verzucht Heiltjes. "Dat hadden wij niet kunnen betalen."

Om te kunnen voetballen op hoog niveau heeft JVC Cuijk tussen de 30.000 en 50.000 euro nodig. "En daar zit betaling van spelers nog niet bij. Denk dan aan het faciliteren van de spelers zoals shirts, ballen en busreizen naar uitwedstrijden."

'Leegloop was al begonnen'

Voor de meeste spelers van JVC Cuijk kwam de beslissing niet als een verrassing. "Veel spelers hebben al eieren voor hun geld gekozen en zijn naar een andere club gegaan. De leegloop was al begonnen."

Op de korte termijn ziet Heiltjes zijn club niet meer terugkeren op een hoog niveau, ook al zou een sponsor zich nu nog melden. "Voor 1 juni moeten wij bij de KNVB aangegeven dat wij niet doorgaan. Die termijn is veel te kort. Voor ons is het nu even een pijnlijke keuze om te stoppen, maar anders hadden wij volgend jaar weer voor hetzelfde dilemma gestaan."

'Keuzes moet je respecteren'

Dat Cuijk nu een stap terug moet doen, is niet uniek. "Het amateurvoetbal heeft het sowieso moeilijk. Clubs hebben steeds minder leden en sponsors maken ook steeds vaker andere keuzes. Dat moet je respecteren."