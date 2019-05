Honderden miljoenen extra voor de thuiszorg, maar volgens Laura Tijssen is er nog veel meer nodig

Het geeft Laura Tijssen van Combinatie Jeugdzorg Eindhoven een dubbel gevoel dat er extra geld vrijkomt voor jeugdzorg. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor dit jaar, maar volgens Tijssen is er nog veel meer nodig. "We worden niet serieus genomen."

Met de andere vakbondsleden van FNV Jeugdzorg is Tijssen al lang bezig om meer geld te krijgen. Tijssen is blij dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geld heeft losgepeuterd voor jeugdzorg, maar ze is ook boos en gefrustreerd. “Dit bedrag is niet genoeg. Wij zien hoe het er thuis echt aan toe gaat.”

Arbeidsfonds

Naast de 420 miljoen euro voor dit jaar, komt er de komende twee jaar nog 300 miljoen euro vrij. De afgelopen jaren is er volgens Tijssen flink bezuinigd in de jeugdzorg, terwijl steeds meer jongeren jeugdzorg krijgen.

“Dit geld is al niet genoeg voor de toename. Er blijft ook geen geld over voor het arbeidsfonds. Voor meer personeel, bijscholing, het terugdringen van de wachtlijst en voor salarisverhoging. Er moet ook geld worden geïnvesteerd voor hulp in de gezinnen.”

Wachtlijst

Tijssen merkt zelf bij haar werkzaamheden in Eindhoven dat het lastig is om langer hulp te bieden aan jongeren. “Als jongeren zorg nodig hebben vragen ze dat aan bij de gemeente en bij goedkeuring krijgen ze een beschikking. Deze zorg is erg kort en als jeugdzorg deze beschikking wilt verlengen is dat lastig, want er niet genoeg geld. Zo krijgen jongeren te weinig hulp.”

Jongeren belanden hierdoor op een wachtlijst voor vervolghulp. Een andere probleem bij Combinatie Jeugdzorg is volgens Tijssen het hoge ziekteverzuim bij collega’s. Het is ook lastig om goed en nieuw personeel aan te nemen.

Half werk

De vakbondsleden van de FNV laten zich al langer horen en Tijssen denkt ook dat het kabinet daarom geld geeft. “De druk zit op de ketel. Er zijn al zoveel noodbrieven gestuurd. We laten horen dat het niet goed gaat en nu krijgen we maar half werk.”

