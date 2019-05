Frank Lammers sloft door de Koepelgevangenis en geniet van het succes van Undercover

't Is genieten van het succes, vertelt de publiekslieveling uit Mierlo, die voor veel mensen vooral bekend is van de Jumbo-reclame. Op het afgesloten terrein van de oude gevangenis trekken de opnamen weinig belangstelling. Maar in het Ginneken waar eerder ook voor Undercover is gedraaid, maakte veel publiek er een uitstapje van. "Het is gewoon leuk als het goed gaat."

Koepel staat straks in Hasselt

In België zijn geen leegstaande gevangenissen. En dat is de simpele reden waarom Frank Lammers op dinsdag door De Koepel sloft. In de voormalige vrouwengevangenis aan de achterkant van het terrein is nog een mooie gang met cellen waar gefilmd kan worden. Als de serie straks wordt uitgezonden, bevindt die gang zich simpelweg in de gevangenis van het Belgische Hasselt. "Allemaal fictie", grimast Lammers.

Lammers is een makkelijke prater. Maar dat houdt op als je vraagt hoe 'Undercover' verder gaat. Aan het eind van de spannende eerste serie [SPOILER!!!] wordt pillenhandelaar Ferry Bouman door zwaarbewapende agenten opgepakt. Dat verklaart waarom er nu in een gevangenis wordt gefilmd.

Straks internationale wapenhandel

Op internet is makkelijk te achterhalen dat de tweede serie zich afspeelt in de wereld van de internationale wapenhandel. De camping komt niet terug maar acteurs Tom Waes en Anna Drijver wel... en weer als undercoveragenten.

Maar hóe komt Ferry Bouman uit de gevangenis en ín de wapenhandel? Lammers kijkt even naar de medewerker van de productiemaatschappij die naast hem staat en klemt dan de kaken stevig op elkaar. Na een korte pauze zegt hij met de overdreven intonatie van een politiewoordvoerder: "Daar kan ik geen mededelingen over doen."

De Dominee

Lammers speelde eerder in 'De Dominee', de film over crimineel Klaas Bruinsma die in 2004 uitkwam. Ter voorbereiding op die rol praatte hij met een misdadiger die achter de tralies zat. Hij vertelt dat die gesprekken hem hielpen bij het spelen van Ferry Bouman, de Belgische crimineel die op de camping aan de barbecue de toffe jongen is, maar die wel her en der tegenstanders uit de weg ruimt. "Die man had het ook de hele tijd over eerlijk zijn. 'Als je maar eerlijk tegen mij bent, is er niets aan de hand'."

Duistere praktijken in de eerste serie van Undercover (foto: Jo Voets).

Undercover is een serie gemaakt door het Vlaamse productiebedrijf De Mensen. Wat Lammers betreft, hebben de Vlamingen daar goed werk mee gedaan. "In België is er tijd en geld voor dit soort dingen. Ze hebben meer op met de duistere kanten van het bestaan. In Nederland draait het allemaal om romantische komedies."

Een hele zak chips

De acteur heeft inmiddels zelf ook alle afleveringen van Undercover bekeken. "Het was goed", zegt hij nu. "Ik was er best trots op."

Voorbeelden? Jazeker. "Er is een scene waar ik een zak chips leeg at. Ik zat ernaar te kijken en ik dacht: dat is mooi."