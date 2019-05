Vanuit een helikopter zie je straks het gezicht van Vincent van Gogh op de Markt in Zundert

Voor zo'n drie miljoen euro worden de Molenstraat en een stuk van de Bredaseweg grondig aangepakt, inclusief de drie pleinen die er liggen. Het leggen van de straatstenen gaat vlot, ook omdat op het zand een lang wit vel ligt met daarop de kleurcodes van de stenen. Stratenmaker Nicky Lazeroms uit Bosschenhoofd en zijn collega's leggen zo telkens de volgende strook van het mozaïek.

Van Goghloop

De stratenmakers moeten meters maken, want zaterdag moet de klus geklaard zijn. Want dan rennen de hardlopers van de Van Goghloop over de Markt. Het brekerzand om tussen de voegen te vegen ligt al klaar.

Architectenbureau Delacourt Van Beek kreeg van de gemeente de opdracht om de straten in de kern van Zundert opnieuw te ontwerpen. Ton van Beek: "Zo komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en terrassen. Maar we wilden ook de culturele pijlers van het dorp beter zichtbaar maken. Dat zijn de boomteeltsector, het bloemencorso en natuurlijk Vincent van Gogh", aldus Ton van Beek.

Iconische prent

De Markt in Zundert ligt tegenover het geboortehuis van Van Gogh, wat tegenwoordig een museum is. Vanuit het raam kunnen de bezoekers zo op het mozaïek kijken, een zelfportret van Vincent van Gogh met hoed op. "Het is een gezicht dat over hele wereld bekend is. Het is echt een iconische prent", zegt Van Beek.