Door de modder en rioolbuizen om geld in te zamelen voor het jongerencentrum

Mudruns zijn heel populair, het baggeren en klauteren door de modder gebeurt door de hele provincie. Wat deelnemers zich vaak niet realiseren is dat de aanleg van een parcours vaak maanden aan voorbereiding kost. Maar wat is het recept voor een goed, lekker zuigend loodzwaar parcours? Het antwoord vonden we in Almkerk.

'Er bestaat geen mudrun-receptenboek'

“Er bestaat niet zoiets als dé handleiding, een database of een receptenboek voor de aanleg van ultieme baan”, zegt Schutte. “Wij hebben vooral het internet afgespeurd en daar veel informatie gevonden. Daarnaast is het uitproberen en een beetje erg veel op gevoel. Maanden voorbereiding ging er aan vooraf en nu zijn we het parcours aan het aanleggen dat we helemaal zelf hebben ontworpen.”

Een rioolbuis met obstakels komen de deelnemers ook tegen.

The Big Mud Hole

De deelnemers aan de Altena Mudrun komen in de polder achttien obstakels tegen op een parcours dat net iets langer is dan twee kilometer. Obstakels die de jongeren van jongerencentrum De Pomp dus zelf hebben ontwikkeld. The Big Mud Hole is de kraker van het parcours. “Het is een bak met daarin de zuigende klei en modder uit het Altena rivierengebied. Unieke klei waar ze vroeger bakstenen van bakten, klei die je vast zuigt en niet meer los wil laten.” Als Bart zelf de proef op de som neemt, komt hij inderdaad ook vast te zitten in zijn eigen: Big Mud Hole.



Mudrun zit mudjevol

Dat het organiseren van een mudrun ze meer geld gaat opleveren dan autowassen of slaatjes verkopen langs de deuren lijkt vast te staan. Want de mudrun zit mudjevol wat deelnemers betreft.